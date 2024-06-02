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11:45, 2 июня 2024Культура

Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Кадр: фильм «Курьер Кремля»

Умерла советская и российская актриса театра и кино Инна Алабина. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале театра имени Евгения Вахтангова.

Заслуженная артистка России ушла из жизни в возрасте 84 лет. Коллеги артистки отметили ее неповторимую индивидуальность. «Сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стала определяющей для многих образов, созданных актрисой», — говорится в публикации.

О дате и времени прощания руководство театра объявит позже.

Актриса Инна Алабина родилась в 1939 году в Москве. Звезда окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и была принята в труппу театра имени Евгения Вахтангова. За свою карьеру она сыграла более чем в 20 постановках, в частности в «Принцессе Турандот» и «Пиковой даме».

Ранее стало известно о смерти актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова. За свою карьеру 76-летний артист сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах. В частности, он снялся в таком проекте, как «Следствие ведут знатоки».

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      Мария Винар
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