Аналитик Норфилд: на Украине разворовали направленные на оборону Харькова деньги

На Украине разворовали деньги, направленные Западом на оборону Харькова. О растрате заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works.

По словам эксперта, предполагалось, что Киев построит множество укреплений вокруг Харькова, на его окраинах и в непосредственной близости от границы с РФ, чтобы предотвратить продвижение российских войск. «Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», — утверждает Норфилд.

По его данным, выделенные на строительство укреплений средства идут на покупку «очередной виллы за границей» для одного из приближенных украинского лидера Владимира Зеленского.

Норфилд считает нелепым то, что до начала специальной военной операции весь мир «признавал Украину самой коррумпированной страной в Европе», но после начала боевых действий все об этом «забыли». Однако проблема, по мнению аналитика, никуда не делась.

Ранее сообщалось, что Зеленский отстранил от власти нескольких чиновников, считавшихся близкими к Вашингтону. Известно также, что власти Украины остались разочарованы визитом госсекретаря США Энтони Блинкена из-за требований активнее бороться с коррупцией.