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15:12, 2 июня 2024Мир

В Исландии избрали нового президента

RUV: новым президентом Исландии стала предпринимательница Халла Томасдоттир

Фото: Aldís Pálsdóttir / Wikipedia

В Исландии предпринимательницу Халлу Томасдоттир избрали новым президентом. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV.

По последним результатам подсчета голосов на всеобщих выборах, 55-летняя бизнесвумен набрала 34,3 процента голосов по всей стране. На втором месте оказалась экс-премьер-министр Исландии, журналистка и преподавательница Катрин Якобсдоттир. За нее проголосовали 25,2 процента жителей страны.

Якобсдоттир поздравила Томасдоттир с победой, а также отметила, что та будет хорошим президентом.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с Исландией четырехлетнее соглашение о безопасности на четыре миллиарда исландских крон (почти 30 миллионов долларов) ежегодно. Кроме того, Рейкьявик взял на себя обязательство транспортировать в страну военные грузы.

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      Мария Винар
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