В Китае заявили об отсутствии поставок оружия участникам украинского конфликта

МО КНР: Китай не поставлял оружие участникам украинского конфликта

Китай не поставляет оружие участникам украинского конфликта, а также тщательно следит за экспортом товаров двойного назначения. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Поднебесная всегда занимала ответственную позицию по конфликту и призывала к мирным переговором.

«Мы установили строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения и никогда не предпринимали ничего, что могло бы воспламенить ситуацию», — сказал Дун Цзюнь.

Ранее Китай отказался от участия в швейцарской конференции, направленной на урегулирование конфликта на Украине. По данным агентства Reuters, отказ Китая от участия в конференции связан с отсутствием на ней России.

Позднее официальный представитель МИД Китая Мао Нин объяснила, что план саммита по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Пекина, поэтому китайской стороне сложно участвовать в такой встрече.