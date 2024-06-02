В Новой Зеландии изучают возможность частичного присоединения к AUKUS

МО Новой Зеландии изучает возможность частичного присоединения к AUKUS

Новая Зеландия изучает возможность частичного присоединения к военному альянсу AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США. Об этом заявила министр обороны страны Джудит Коллинз, ее слова приводит ТАСС.

«Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством», — сказала Коллинз.

По ее словам, Новая Зеландия уже сейчас тесно сотрудничает со странами-членами альянса в сфере неядерных технологий.

Ранее издание Politico сообщило о планах президента США Джо Байдена расширить военный блок AUKUS с участием Великобритании и Австралии за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов. По его мнению, возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа может вызвать «суматоху».