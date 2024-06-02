Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 2 июня 2024Мир

В Новой Зеландии изучают возможность частичного присоединения к AUKUS

МО Новой Зеландии изучает возможность частичного присоединения к AUKUS

Фото: Caroline Chia / Reuters

Новая Зеландия изучает возможность частичного присоединения к военному альянсу AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США. Об этом заявила министр обороны страны Джудит Коллинз, ее слова приводит ТАСС.

«Новая Зеландия изучает возможности потенциального участия во втором компоненте AUKUS, но любые решения об участии будут приниматься нашим правительством», — сказала Коллинз.

По ее словам, Новая Зеландия уже сейчас тесно сотрудничает со странами-членами альянса в сфере неядерных технологий.

Ранее издание Politico сообщило о планах президента США Джо Байдена расширить военный блок AUKUS с участием Великобритании и Австралии за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов. По его мнению, возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа может вызвать «суматоху».

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      Военный ВСУ заявил о нежелании Киева давать мобилизованным статус военнослужащих

      В Новой Зеландии изучают возможность частичного присоединения к AUKUS

      Украинца с бронхиальной астмой отправили на фронт

      В Китае прокомментировали отделение Тайваня от КНР

      В Китае заявили об отсутствии поставок оружия участникам украинского конфликта

      В Белгороде произошла серия взрывов

      КНДР запустила 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

      Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ВСУ

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше