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08:04, 2 июня 2024Россия

В российском регионе дети пострадали при пожаре

МЧС: дети пострадали при пожаре в селе Князе-Волконское под Хабаровском
СюжетПожары в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В селе Князе-Волконское под Хабаровском огонь охватил часть жилого частного дома. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, выбежать на улицу успел лишь шестилетний мальчик. Госпитализированы 52-летняя женщина и девочки 2, 5 и 9 лет.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мощный пожар произошел в подмосковном Подольске. По словам местных жителей, перед этим в городе прогремел взрыв. Отмечается, что дым от пожара был виден за несколько километров.

До того стало известно о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения электрического столба из-за шквалистого ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.

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      Юлия Мискевич
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