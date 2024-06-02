В российском регионе дети пострадали при пожаре
МЧС: дети пострадали при пожаре в селе Князе-Волконское под ХабаровскомСюжетПожары в России
В селе Князе-Волконское под Хабаровском огонь охватил часть жилого частного дома. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, выбежать на улицу успел лишь шестилетний мальчик. Госпитализированы 52-летняя женщина и девочки 2, 5 и 9 лет.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее мощный пожар произошел в подмосковном Подольске. По словам местных жителей, перед этим в городе прогремел взрыв. Отмечается, что дым от пожара был виден за несколько километров.
До того стало известно о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения электрического столба из-за шквалистого ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.