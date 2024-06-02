Выпавшая из окна в Москве трехлетняя девочка умерла

ГСУ СК по Москве: выпавшая из окна на девятом этаже девочка умерла в больнице

Выпавшая из окна многоэтажки в Москве трехлетняя девочка умерла в больнице. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«С места происшествия она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась от полученных повреждений», — рассказали в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают родителей ребенка и очевидцев трагедии.

Перовский межрайонный следственный отдел возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Инцидент произошел 2 июня на улице Реутовской на востоке Москвы. Девочка 2021 года рождения оперлась на москитную сетку и упала с высоты девятого этажа жилого дома. Пострадавшую госпитализировали с травмами.