Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 2 июня 2024Россия

Выпавшая из окна в Москве трехлетняя девочка умерла

ГСУ СК по Москве: выпавшая из окна на девятом этаже девочка умерла в больнице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Выпавшая из окна многоэтажки в Москве трехлетняя девочка умерла в больнице. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«С места происшествия она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась от полученных повреждений», — рассказали в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают родителей ребенка и очевидцев трагедии.

Перовский межрайонный следственный отдел возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). 

Инцидент произошел 2 июня на улице Реутовской на востоке Москвы. Девочка 2021 года рождения оперлась на москитную сетку и упала с высоты девятого этажа жилого дома. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Офицер заявил, что Макрон фактически разрешил Украине бить по России своими ракетами. Целью должны стать аэродромы

      Выпавшая из окна в Москве трехлетняя девочка умерла

      Российские ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

      Регбист из ЮАР назвал удивившую его в России вещь

      В ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти до конца сентября

      Путин поблагодарил одного из министров Узбекистана

      Самокатчик сбил гуляющую в парке с ребенком россиянку

      Черчесов высказался о возможном назначении в сборную Казахстана

      Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите в Швейцарии

      Умер российский дипломат Анатолий Потапов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше