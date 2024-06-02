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13:29, 2 июня 2024Россия

Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Москве

В Москве из окна квартиры на девятом этаже выпала трехлетняя девочка

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве из окна квартиры на девятом этаже выпал трехлетний ребенок. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Реутовской. Девочка 2021 года рождения оперлась на москитную сетку и упала с высоты девятого этажа жилого дома. Пострадавшая выжила, ее госпитализировали. Перовская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту происшествия и установит обстоятельства случившегося.

В ведомстве призвали родителей не оставлять без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами. Там напомнили, что москитная сетка не спасет их от падения. Специалисты также попросили не ставить мебель рядом с окнами, чтобы дети не могли залезть на подоконник.

В начале мая двухлетний ребенок выпал из окна дома на улице Корнейчука в Москве. Мальчик 2022 года рождения не выжил после падения с восьмого этажа. По факту падения следователи возбудили уголовное дело.

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      Нина Ташевская
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