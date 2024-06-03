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16:32, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Директор «Уральских пельменей» раскрыл правду о ляпах на выступлениях

Директор «Уральских пельменей» Пищаев назвал несмешными ляпы на концертах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Технический директор юмористического проекта «Уральские пельмени» Владимир Пищаев заявил, что считает несмешными ошибки во время выступления артистов. Правду о ляпах он раскрыл в видео, доступном на YouTube-канале «Пельмени Family».

«Все технические сбои — это всегда не смешно. Всегда делаются выводы, почему это случилось, как это случилось», — заявил он. Пищаев уточнил, что в случае, если во время концерта происходит техническая ошибка, сотрудники стараются исправить ее к следующему выступлению.

Однако, подчеркнул технический директор, ошибки, связанные с содержанием номера, нравятся зрителям. «Многие вещи не то что прощаются, а приветствуются», — заключил он.

Ранее актер «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин рассказал о травме, полученной во время выступления. Он признался, что после номера «Колобок», где он сидел под столом, просунув голову через отверстие, у него на шее остались шрамы.

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      Мария Большакова
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