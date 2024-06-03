Microsoft обвинила Россию в попытках дискредитировать Олимпиаду в Париже

Microsoft обвинила Россию в попытках дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже

Россия пытается дискредитировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. К такому выводу пришли исследователи компании Microsoft, соответствующий доклад опубликован на сайте компании.

По мнению аналитиков, в России создаются видеоролики, целью которых является очернение репутации Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Игр. В Microsoft также обвинили Россию в съемке фейковых новостных сюжетов на разных языках, в которых описываются проблемы подготовки к Олимпиаде, в том числе касающиеся безопасности.

В Microsoft предупредили организаторов о том, что Россия может устроить провокации в Париже путем проведения акций протеста накануне или во время Игр. «Это будет использоваться для манипулирования общественным восприятием и создания чувства страха и неуверенности», — говорится в исследовании.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.