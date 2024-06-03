Находящегося в розыске руководителя «Лендорстроя-2» задержали в Петербурге

В Петербурге задержан гендиректор «Лендорстроя-2» Гурьянов по делу о налогах

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора компании «Лендорстрой-2» Владимира Гурьянова, находящегося в федеральном розыске по делу о налогах. Об этом в понедельник, 3 июня, стало известно «78.ru».

Руководитель фирмы был задержан прошлой ночью на бульваре Новаторов в Петербурге. Как сообщает издание, в 2017 году Гурьянов перевел на счет компании 38 миллионов рублей, которые должны были взыскать в счет уплаты налогов. Его объявили в федеральный розыск в конце 2023 года, когда он скрылся, находясь под подпиской о невыезде.

Кроме того, по данным РБК, в 2019 году в отношение руководителя «Лендорстроя-2» было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ. Тогда суд установил, что мужчина от имени компании не уплатил 59,8 миллиона рублей налогов с июня 2012 года по август 2016-го, и приговорил его к одному году лишения свободы условно.

Ранее Мещанский суд Москвы назначил рассмотрение иска Генпрокуратуры России к бывшему владельцу нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом), экс-главе группы «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании» об изъятии в доход государства 1,4 миллиарда рублей, на 13 июня.