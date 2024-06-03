Нежелание стран принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии объяснили
Страны отказываются от участия в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, потому что понимают, что ничего нового на нем не услышат, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отказ Саудовской Аравии, Китая и еще ряда стран участвовать во встрече.
«Ситуация развивается достаточно предсказуемо. Когда были попытки организовать подобное мероприятие, и они организовывались, например, в Копенгагене, основная проблема западников была в том, что страны мирового большинства задавали вопрос: почему не выслушать вторую точку зрения? Почему нужно обязательно продавливать украинский ультиматум [президента Украины Владимира] Зеленского, а не выслушать российские предложения? И то, что, несмотря на такого рода вполне разумные аргументы, было решено провести саммит [без участия России], не возымело никакого эффекта», — рассказал Коньков.
Сегодня государства друг за другом стали отказываться [от участия в саммите]. Потому что они знают, что ничего нового там не услышат. Они прекрасно знают, что написано в проекте, который продавливают американца под названием «Мирный план» Зеленского
Кроме того, политолог отметил, что на данный момент даже неизвестно, на каком уровне на саммите будут представлены США.
«Китайская Народная Республика, Бразилия и ЮАР не будут участвовать. В общем, достаточно большое количество значимых участников так или иначе демонстрируют свою незаинтересованность в такого рода проекте. Как следствие, по принципу домино начинают отпадать и другие государства», — заключил он.
Ранее стало известно, что Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине. В свою очередь, Саудовская Аравия отказалась от участия. Отмечается, что такое решение связано с отказом приглашать на саммит Россию. В Китае также отказались принимать приглашение на конференцию.