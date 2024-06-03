Политолог Коньков: страны отказываются от саммита по Украине по принципу домино

Страны отказываются от участия в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, потому что понимают, что ничего нового на нем не услышат, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отказ Саудовской Аравии, Китая и еще ряда стран участвовать во встрече.

«Ситуация развивается достаточно предсказуемо. Когда были попытки организовать подобное мероприятие, и они организовывались, например, в Копенгагене, основная проблема западников была в том, что страны мирового большинства задавали вопрос: почему не выслушать вторую точку зрения? Почему нужно обязательно продавливать украинский ультиматум [президента Украины Владимира] Зеленского, а не выслушать российские предложения? И то, что, несмотря на такого рода вполне разумные аргументы, было решено провести саммит [без участия России], не возымело никакого эффекта», — рассказал Коньков.

Сегодня государства друг за другом стали отказываться [от участия в саммите]. Потому что они знают, что ничего нового там не услышат. Они прекрасно знают, что написано в проекте, который продавливают американца под названием «Мирный план» Зеленского Александр Коньков политолог

Кроме того, политолог отметил, что на данный момент даже неизвестно, на каком уровне на саммите будут представлены США.

«Китайская Народная Республика, Бразилия и ЮАР не будут участвовать. В общем, достаточно большое количество значимых участников так или иначе демонстрируют свою незаинтересованность в такого рода проекте. Как следствие, по принципу домино начинают отпадать и другие государства», — заключил он.

Ранее стало известно, что Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине. В свою очередь, Саудовская Аравия отказалась от участия. Отмечается, что такое решение связано с отказом приглашать на саммит Россию. В Китае также отказались принимать приглашение на конференцию.

