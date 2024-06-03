69-я параллель
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14:34, 3 июня 202469-я параллель

Новый российский географический объект захотели назвать в честь депутата

В Мурманской области открыли озеро и захотели назвать его в честь Чилингарова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Мурманской области открыли несколько новых озер, одно из которых захотели назвать в память о депутате Государственной Думы и легендарном полярнике Артуре Чилингарове. Об этом сообщает ТАСС.

С предложением дать недавно открытому географическому объекту подобное имя выступил один из нанесших на озеро карту исследователей — исполняющий обязанности главы экспедиции «Чистая Арктика — Восток-77» Дмитрий Белов. Как рассказал он, ученые уже обратились к властям региона и, если те дадут разрешение, заявка будет направлена в Росреестр.

«На Кольском полуострове мы обнаружили несколько интересных с научной точки зрения озер, которые предстоит много лет исследовать. Они безымянные. Мы сегодня предложили руководству Мурманской области дать одному из них название Артур», — сообщил ученый.

Парламентария и ученого Артура Чилингарова не стало 1 июня на 85-м году жизни.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Он удостоен множества государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации.

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