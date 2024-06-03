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16:40, 3 июня 2024Культура

Орлова оправдалась за появление на шоу о Заворотнюк

Орлова: родные Заворотнюк дали согласие на рассказ о визитах в больницу

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова ответила на обвинения в том, что она раскрыла тайны актрисы Анастасии Заворотнюк на шоу «Малахов». Она опубликовала комментарий на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орлова отметила, что передача была согласована с семьей артистки. По ее словам, именно «близкий круг» Заворотнюк дал список тех, кого они хотели бы видеть в выпуске. «Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи», — сказала певица, подчеркнув, что она не сделала бы ничего, что могло бы скомпрометировать звезду «Моей прекрасной няни» и ее близких.

Исполнительница также добавила, что не смогла посетить прощание с актрисой, потому что улетела к родным.

Ранее Ольга Орлова рассказала, что приезжала в больницу к Анастасии Заворотнюк, когда у той диагностировали рак мозга.

30 мая родные Анастасии Заворотнюк сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.

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