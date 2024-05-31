Ведущая «Дома-2» рассказала о поездках в больницу к Заворотнюк

Ведущая «Дома-2» Орлова рассказала, что приезжала в больницу к Заворотнюк

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова рассказала, что приезжала в больницу к актрисе Анастасии Заворотнюк, когда у той диагностировали рак мозга. В шоу «Малахов», выпуск которого доступен во «ВКонтакте», она заявила, что в медучреждении был выстроен четкий порядок для того, чтобы не допустить утечки информации об артистке.

Орлова отметила, что познакомилась с Заворотнюк, когда та уже заболела. Тогда муж актрисы, фигурист Петр Чернышев захотел пообщаться с певицей, так как ранее аналогичный недуг унес жизнь ее подруги, певицы Жанны Фриске.

Ведущая «Дома-2» раскрыла, что до пандемии COVID-19 также приезжала к Заворотнюк в больницу. «Действительно, это была большая тайна, все было выстроено настолько четко, что никогда ни один человек не растиражировал ни одной фотографии. (...) Здесь все было сделано на высшем уровне», — подчеркнула она и отметила, что актриса запомнилась ей простым и веселым человеком.

Ранее дочь Заворотнюк Анна впервые поделилась кадрами с матерью в начале ее болезни. На видео актриса танцует у себя дома в окружении детей.

О смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно 30 мая. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.