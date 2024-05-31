Опубликованы редкие кадры с Заворотнюк в начале болезни

Дочь Заворотнюк впервые поделилась кадрами с матерью в начале болезни

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые поделилась кадрами с матерью в начале ее болезни. Она опубликовала редкие материалы из семейного архива в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео Заворотнюк танцует у себя дома в окружении детей Анны, Майкла и Милы, мужа Петра Чернышева и матери Валентины. «Хочу навсегда вернуться в этот день и чтобы он никогда не заканчивался», — подписала ролик дочь актрисы.

Анна призналась, что смогла посмотреть кадры с матерью впервые за пять лет. «До этого мне казалось, что я сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, моя самая прекрасная мама», — написала она.

О смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2019 году у актрисы была диагностирована глиобластома — рак мозга.