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21:21, 3 июня 2024Экономика

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

Кабмин выделит пострадавших от паводка в Оренбуржье более 4,8 млрд рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство России выделит Оренбургской области более 4,8 миллиарда рублей на помощь пострадавшим от весеннего паводка. Соответствующее распоряжение главы кабмина Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Средства на эти цели будут направлены в 2024 году Минстрою РФ для последующей передачи бюджету Оренбуржья. Сумма в 4,823 миллиарда будет потрачена на «меры социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации».

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Кабмин уже направил на поддержку пострадавших от паводка в Оренбургской области более 576 миллионов рублей. Жители региона получат средства из резервного фонда правительства. Финансовая помощь в рамках решения правительства будет выделяться тем гражданам, чье жилье было повреждено или утрачено.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что суммы выплат для пострадавших от паводков жителей Оренбургской области не хватит на покрытие всех расходов. Он подчеркнул, что компенсационные выплаты не индексировались в стране более 10 лет, поэтому для людей, потерявших жилье, их будет недостаточно.

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