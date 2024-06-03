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13:27, 3 июня 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид недвижимости

OPENCITY: спрос россиян на апартаменты вырос на 24 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В первом квартале 2024 года россияне бросились скупать апартаменты — спрос на этот вид недвижимости вырос на 24 процента по сравнению с таким же периодом в 2023-м. Такие данные приводят аналитики сервиса по продаже новостроек OPENCITY, пишет «Газета.ru».

Сильнее всего интерес увеличился к апартаментам бизнес-класса (плюс 48,34 процента), премиум (плюс 10,53 процента) и комфорт-класса (плюс 8,26 процента). При этом чаще всего покупатели выбирают небольшие по площади варианты, отметили специалисты.

«Недавний запрет на строительство студий и "однушек" площадью менее 28 квадратных метров в Москве может также стать драйвером спроса на апартаменты с небольшой площадью», — пояснил основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин.

Однако эксперт отметил, что сильными сдерживающими факторами для покупателей апартаментов являются высокая ипотечная ставка на этот тип жилья и уравнивание ценовых показателей — в некоторых классах стоимость практически не отличается от обычных квартир на вторичном рынке.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать запрещенные квартиры — спрос на жилье площадью до 28 квадратных метров резко вырос после ввода запрета на его строительство в Москве.

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      Нина Ташевская
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