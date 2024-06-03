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10:52, 3 июня 2024Силовые структуры

Российские полицейские поймали сбежавшего из психбольницы рецидивиста

Полиция задержала сбежавшего из психбольницы Екатеринбурга рецидивиста Порсина

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция поймала рецидивиста Романа Порсина, сбежавшего из психбольницы Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru..

По данным издания, беглеца вернули в медучреждение, куда он был помещен для прохождения экспертизы. Он сбежал оттуда в начале марта.

Порсин провел в местах лишения свободы 13 лет за угон автомобиля, кражу и разбойное нападение. Теперь ему вменяют уклонение от административного надзора.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения 37-летнего жителя Ломоносова с топором на 93-летнюю родственницу. После задержания его госпитализировали в психиатрическую больницу.

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      Любовь Ширижик
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