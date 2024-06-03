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Российские полицейские поймали сбежавшего из психбольницы рецидивиста
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы Екатеринбурга рецидивиста Порсина
Полиция поймала рецидивиста Романа Порсина, сбежавшего из психбольницы Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru..
По данным издания, беглеца вернули в медучреждение, куда он был помещен для прохождения экспертизы. Он сбежал оттуда в начале марта.
Порсин провел в местах лишения свободы 13 лет за угон автомобиля, кражу и разбойное нападение. Теперь ему вменяют уклонение от административного надзора.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения 37-летнего жителя Ломоносова с топором на 93-летнюю родственницу. После задержания его госпитализировали в психиатрическую больницу.