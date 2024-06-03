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09:01, 3 июня 2024Экономика

Раскрыта стоимость завещанного государству пентхауса Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов показал пентхаус за ₽7 млрд, который завещал государству
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Художник Никас Сафронов решил завещать свой трехэтажный пентхаус государству. Недвижимость оценивается как минимум в семь миллиардов рублей. Стоимость жилья в центре столицы он раскрыл в программе «Звезды сошлись» на канале «НТВ».

Трехуровневая квартира-мастерская располагается в Брюсовом переулке. Ее площадь, по словам Сафронова, превосходит тысячу квадратных метров. В пентхаусе насчитывается 17 комнат: в каждой из них можно увидеть эксклюзивные предметы искусства и антиквариат. Шкуры медведей лежат на полах, выложенных амстердамской плиткой XVII века стоимостью пять миллионов рублей. Стены украшены сусальным золотом и ручной росписью.

На втором этаже раскинулся зимний сад с фонтаном в форме горгулий. Также тут находится просторный зал с мраморным камином короля Франциска I. Его стоимость подходит к четырем миллионам рублей. Здесь же стоит спальный гарнитур Марии-Антуанетты, где сам художник даже не смеет спать.

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Интерьер комнат на третьем этаже выдержан в стиле хай-тек. В готическом стиле выполнен размещенный здесь обеденный стол. Для гостей хозяина на верхнем уровне квартиры стоит рояль и оборудован танцпол. С личной террасы Сафронова открывается живописный вид на Москву.

Ранее стало известно, что Сафронов изменил завещание, лишив наследников роскошной квартиры. Он настаивает, что не оставит их без поддержки, однако самое ценное отдаст государству, чтобы нажитое им не было растрачено.

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      Виктория Клабукова
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