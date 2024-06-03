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10:37, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Стало известно о долге звезды «Аншлага» перед налоговой

Юморист Юрий Гальцев задолжал налоговой службе 853 тысячи рублей

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Актер известного юмористического телешоу «Аншлаг», художественный руководитель Театра эстрады имени А.И. Райкина в Санкт-Петербурге Юрий Гальцев задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как стало известно, долг артиста перед российской налоговой составляет 853 тысячи рублей. Задолженность числится за Гальцевым с 4 мая.

Отмечается, что представитель юмориста отказалась комментировать ситуацию с задолженностью звезды «Аншлага». В частности, она не объяснила ее происхождение и отказ Гальцева погасить долг.

Ранее стало известно, что у российской блогерши Анастасии Тарасовой (в девичестве — Костенко) обнаружили долг перед налоговой. Его размер, по имеющимся данным, составил 1,6 миллиона рублей.

До этого сообщалось о долге перед ФНС российского блогера Дани Милохина. Сумма составила 35 тысяч рублей.

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