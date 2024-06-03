Татьяна Буланова ответила на слухи о беременности

Певица Татьяна Буланова заявила, что набрала вес в ответ на слухи о беременности

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала слухи о своей беременности. Ее слова приводит портал PROZvezd.

Исполнительница заявила, что на данный момент она не беременна. «Да, я немного поправилась, но это же не индульгенция, чтобы распускать обо мне небылицы! Слава Богу, и как мать, и как жена я в жизни состоялась, могу себе позволить!» — отметила она.

В ноябре Татьяна Буланова заявила, что будет скрывать свою беременность. 55-летняя певица подчеркивала, что не будет устраивать фотосессий, чтобы показывать кадры с округлившимся животом поклонникам.

В начале июня прошлого года стало известно, что Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, который младше певицы на 19 лет.