Татьяна Буланова ответила на слухи о беременности
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала слухи о своей беременности. Ее слова приводит портал PROZvezd.
Исполнительница заявила, что на данный момент она не беременна. «Да, я немного поправилась, но это же не индульгенция, чтобы распускать обо мне небылицы! Слава Богу, и как мать, и как жена я в жизни состоялась, могу себе позволить!» — отметила она.
В ноябре Татьяна Буланова заявила, что будет скрывать свою беременность. 55-летняя певица подчеркивала, что не будет устраивать фотосессий, чтобы показывать кадры с округлившимся животом поклонникам.
В начале июня прошлого года стало известно, что Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал бывший теннисист и бизнесмен Валерий Руднев, который младше певицы на 19 лет.