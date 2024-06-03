В России ответили на слова МАГАТЭ о нарушении всех столпов безопаcности на ЗАЭС

Депутат Селезнев: безопасность ЗАЭС компрометируют действия Запада и Украины

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ответил на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о нарушении всех столпов безопаcности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что безопасность объекта компрометируют действия Запада и Украины.

Ранее Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скомпрометирован на Запорожской АЭС. По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.

«Он говорит правильно, что ситуация там сложная, но скомпрометировала ее позиция Запада, потому что Запад не признает наше исконное право управления этой территорией и, соответственно, теми ядерными объектами, которые находятся в том числе на этой территории, мы о своих правах сказали конституционным путем, когда присоединили эти регионы к России. Соответственно, все ядерные объекты, которые находятся на этой территории, (...) должны управляться нами», — подчеркнул Селезнев.

Копрометируют ядерную безопасность и все ее столпы исключительно действия Украины под влиянием Запада, в этом Гросси абсолютно прав. Чтобы меньше компрометировать безопасность, необходимо тому же Гроссии (...) направлять своих инспекторов не в русло политики, а в русло решения задач ядерной безопасности Валерий Селезнев первый зампред комитета Госдумы по энергетике

В конце мая Гросси признал невозможным перезапуск Запорожской АЭС. К таким выводам он пришел по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент, по общему пониманию, представляется невозможным», — отмечал глава МАГАТЭ.