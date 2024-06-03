Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 3 июня 2024Бывший СССР

В России ответили на слова МАГАТЭ о нарушении всех столпов безопаcности на ЗАЭС

Депутат Селезнев: безопасность ЗАЭС компрометируют действия Запада и Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ответил на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о нарушении всех столпов безопаcности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что безопасность объекта компрометируют действия Запада и Украины.

Ранее Гросси заявил, что каждый из столпов ядерной безопасности организации был нарушен и скомпрометирован на Запорожской АЭС. По его словам, на это влияют частые нападения на станцию и регулярное отключение электроснабжения.

«Он говорит правильно, что ситуация там сложная, но скомпрометировала ее позиция Запада, потому что Запад не признает наше исконное право управления этой территорией и, соответственно, теми ядерными объектами, которые находятся в том числе на этой территории, мы о своих правах сказали конституционным путем, когда присоединили эти регионы к России. Соответственно, все ядерные объекты, которые находятся на этой территории, (...) должны управляться нами», — подчеркнул Селезнев.

Копрометируют ядерную безопасность и все ее столпы исключительно действия Украины под влиянием Запада, в этом Гросси абсолютно прав. Чтобы меньше компрометировать безопасность, необходимо тому же Гроссии (...) направлять своих инспекторов не в русло политики, а в русло решения задач ядерной безопасности

Валерий Селезнев первый зампред комитета Госдумы по энергетике

В конце мая Гросси признал невозможным перезапуск Запорожской АЭС. К таким выводам он пришел по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Материалы по теме:
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

«Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент, по общему пониманию, представляется невозможным», — отмечал глава МАГАТЭ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Россиянкам назвали способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

      Находящегося в розыске руководителя «Лендорстроя-2» задержали в Петербурге

      Верховный суд Эстонии запретил требовать образование не на эстонском языке

      В США зафиксировали конец либерального миропорядка

      На Украине сотрудники военкомата сбили велосипедиста для мобилизации

      Минобрнауки сообщило о планах изменить дипломы о высшем образовании

      Toyota решила отозвать почти четыре тысячи автомобилей

      Орлова оправдалась за появление на шоу о Заворотнюк

      Летевшей в самолете с ребенком россиянке аннулировали билеты за неявку на рейс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше