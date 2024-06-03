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14:45, 3 июня 2024Экономика

В России пересмотрели оценку дефицита бюджета

Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета на полтриллиона рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минфин повысил оценку дефицита бюджета на 525 миллиардов рублей. О пересмотре оценки параметров наполнения федеральной казны сообщает ТАСС.

Согласно предложенному ведомством законопроекту, дефицит бюджета составит 2,12 триллиона рублей или 1,1 процента ВВП. Расходы казны увеличатся до 37,2 триллиона рублей.

По итогам января-апреля дефицит российского федерального бюджета составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8 процента ВВП. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Министерства финансов. В годовом выражении достигнутый показатель резко снизился. Для сравнения, в январе-апреле 2023 года бюджетный дефицит оценивался в 3,049 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП.

В апреле 2024 года в ходе пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета глава российского Минфина Антон Силуанов оценил темпы роста экономики страны на уровне 2023-го — 3,6 процента. Он также озвучил прогноз о дефиците бюджета в размере одного процента ВВП. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15 процентов ВВП, подчеркнул министр финансов.

Ранее в МВФ объяснили высокие темпы роста российской экономики. В качестве главных факторов назвали стабильное продолжение экспорта нефти, наращивание госрасходов, рост частного потребления на внутреннем рынке, а также увеличение объемов корпоративных инвестиций со стороны госпредприятий.

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      Вячеслав Агапов
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