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10:42, 3 июня 2024Экономика

В России попросили изменить законы для упрощения оплаты картами «Мир»

«Ъ»: банки попросили упростить оплату картами «Мир» в иностранных магазинах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Кредитные организации обратились к Центральному банку России с просьбой изменить законы, чтобы упростить оплату картами «Мир» в иностранных магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация банков России (АБР) попросила упростить законодательство и разрешить иностранным юрлицам выступать в качестве агрегатора для платежей. В качестве примера представители отрасли привели турецкую SigmaPay, которая позволяет оплачивать товары и услуги как картами «Мир», так и через СБП, а также приложение Letim, с помощью которого можно рассчитываться на территории страны.

«Есть схемы, когда деньги реально переходят через границу, есть схемы, когда против потока рублей с той стороны идет поток местной валюты и происходит зачет без реального пересечения границы, причем кроме достаточно высокой комиссии тут можно заработать еще и на конвертации», — пояснил один из собеседников издания.

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Эксперты не уверены в необходимости менять закон, чтобы допустить иностранные агрегаторы на российский рынок. Кроме «неочевидной легитимности в рамках российского, да и применимого зарубежного права» в предлагаемой схеме есть и другие «существенные подводные камни», отметил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, подобные операции не отличаются прозрачностью и могут быть квалифицированы как отмывание денежных средств и заблокированы.

Сейчас только юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ и не являющиеся кредитными организациями, могут зарегистрироваться как платежные агрегаторы. Зарубежным компаниям такая опция недоступна.

По словам главы центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики Тимура Аитова, банки с подобным предложением опоздали — для расчетов за товары предприятий из недружественных стран давно созданы платежные брокеры, сайты которых напоминают названия соответствующих интернет-магазинов из стран ЕС. Однако такие сервисы удорожают и удлиняют поставки, не позволяя реально снять проблему покупки, добавил он.

Проблемы с трансграничными расчетами с Турцией и другими странами возникли с начала 2024 года. Причиной стал указ президента США Джо Байдена, позволяющий вводить санкции против иностранных финансовых организаций за обслуживание лиц, находящихся под антироссийскими санкциями и помощь в поставках товаров для оборонной сферы. В таких обстоятельствах банки стараются не рисковать, чтобы случайно не нарушить требования.

В мае представители российского бизнеса сообщили о расширении «зеленого списка» в следующем месяце. Под таким списком понимаются категории товаров, платежи по которым проходят без особых сложностей. Однако турецкие кредитные организации поспешили опровергнуть это заявление, отметив, что конкретных подвижек в этом вопросе нет.

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