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11:04, 3 июня 2024Экономика

В России традиционная занятость начала теснить работу через агрегаторы

Дефицит кадров в России ударил по темпам роста занятости через онлайн-агрегаторы
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Усиливающаяся конкуренция работодателей за новых сотрудников ударила по привлекательности работы через онлайн-агрегаторы — так называемая платформенная занятость. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Платформенная занятость: динамика развития и социально-экономические эффекты», проведенное экспертами Института социальной политики Высшей школы экономики.

Они выяснили, что в платформенную занятость в России весной 2024 года были вовлечены 16 процентов работоспособных россиян. В 2022 году этот показатель равнялся 14 процентам. Регулярную занятость через платформы практиковали только 3,5 процента. Еще 12,5 процента к такой форме заработке прибегали эпизодически. Как пояснили авторы исследования — за два года в России количество платформенных работников выросло с 3,4 миллиона до 3,7 миллиона человек. В первую очередь речь идет о репетиторах, айтишниках, перевозчиках и курьерах. В среднем платформенная занятость длится около 10 часов в неделю. Кроме того, в 2024 году выросло количество платформенных занятых, которые начали официально оформлять выполненные ими работы — 54,5 процента против 51,4 процента в 2022 году.

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Замдиректора Института социальной политики Оксана Синявская отметила, эксперты ожидали, что в России платформенная занятость продолжит расти взрывными темпами — как это было в период пандемии. Однако в настоящее время из-за дефицита кадров в ряде областей она вступила в конкуренцию с традиционной. Поэтому исследователи затрудняются прогнозировать темпы ее дальнейшего роста и то, насколько интенсивно одна из них будет теснить другую.

Ранее в Минтруде задумались о том, чтобы законодательно закрепить понятия теневой и платформенной занятости, а заодно составить черный список работодателей — то есть тех, кого поймали на нарушениях. Чиновники установили, что в 2022 году в теневой сектор российской экономики оказались вовлечены 663 тысячи россиян — 0,8 процента всего трудоспособного населения.

А весной 2023 года в России был подписан меморандум о принципах развития платформенной занятости. В этом документе перечислены основные принципы взаимодействия участников платформенной экономики. Как заявил тогда председатель Российского союза промышленников и предпринимателей, платформенная занятость в РФ развивается взрывными темпами.

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