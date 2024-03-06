В Госдуме оценили вероятность отмены пятидневной рабочей недели

Стенякина: четырехдневную рабочую неделю вряд ли узаконят в ближайшем будущем

Четырехдневную рабочую неделю вряд ли узаконят в ближайшем будущем. Вероятность отмены пятидневки оценила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в Telegram.

По ее словам, повсеместное сокращение рабочего времени не актуально. «У нас есть система частичной занятости и неполного рабочего дня, дистанционная занятость. Сейчас идет обсуждение платформенной занятости», — объяснила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что не выступает за увеличение рабочей недели. Стенякина считает важным, чтобы производственный цикл работал эффективно, а экономические процессы предприятия не нарушались, и работники получали достойную зарплату.

Ранее член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Починок сочла нецелесообразным сокращение рабочей недели в условиях дефицита кадров в стране. Она подчеркнула, что нет смысла искусственно создавать в стране экономический спад при условии повышенного спроса на трудовые ресурсы.

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» заявила, что внесет предложение о сокращении рабочей недели до 36 часов после завершения специальной военной операции. Она также считает, что четырехдневную рабочую неделю смогут ввести не раньше, чем через десять лет.