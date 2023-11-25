В Госдуме назвали срок возможного сокращения рабочей недели до четырех дней

Депутат Бессараб: четырехдневная рабочая неделя невозможна в ближайшие годы

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что внесет предложение о сокращении рабочей недели до 36 часов после завершения украинского конфликта. Она также добавила, что четырехдневная рабочая неделя все еще маловероятна, ее могут ввести только, как минимум, через десять лет. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Могу пообещать, что после окончания СВО и нашей победы я внесу предложение о сокращении рабочей недели до 36 часов без сокращения заработной платы, — сказала политик. — Так сейчас работают сельские женщины: они имеют право на более короткую рабочую неделю с прежней зарплатой. И, как показала практика, мы ничего не теряем в производительности».

Четырехдневная рабочая неделя, по словам Бессараб, на данный момент все еще остается мечтой, к которой стоит идти. А вот трехдневная кажется маловероятной: политик заметила, что вопрос рабочего времени и заработной платы рассматриваются достаточно близко, потому в видимой перспективе такое сокращение маловероятно.

«Сегодня работодатели могут показать свое преимущество для потенциальных сотрудников тем, что самостоятельно начнут сокращать рабочую неделю. Но такая инициатива должна вводиться только после проведения эксперимента и на добровольной основе, — подчеркнула депутат. — Четырехдневная рабочая неделя пока все же невозможна даже для отдельных категорий граждан — они не будут выдерживать конкуренции. Это вопрос отдаленного времени. Хотя бы лет десяти».

Ранее американский предприниматель, сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) через какое-то время позволит миру сократить рабочую неделю до трех дней.