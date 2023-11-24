Гейтс назвал условие сокращения рабочей недели до трех дней

Билл Гейтс: мир перейдет на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ

Американский предприниматель, сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) через какое-то время позволит миру сократить рабочую неделю до трех дней. Об этом он рассказал в интервью для подкаста «What Now?» на платформе Spotify, передает РБК.

Отвечая на вопрос об опасности ИИ для рабочих мест, миллиардер не назвал развитие технологий угрозой для рынка труда. По его мнению, однажды людям просто «не придется так много работать», и если нейросети помогут снизить нагрузку, то «это, вероятно, нормально».

В феврале прошлого года Гейтс указывал, что подобные чат-боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир, а ИИ упростит людям офисную работу. Бизнесмен повторял, что в отдаленном будущем человечеству действительно придется работать меньше, чем сегодня. В связи с этим сооснователь Microsoft призвал адаптировать под изменения мировую финансовую систему и налоговое законодательство.

Россияне же уверены, что тратят на рутинные процессы, которые можно было бы передать искусственному интеллекту, существенную долю рабочего времени. Самыми рутинными задачами опрошенные назвали функции, связанные с бюрократией (55 процентов) и отчетностью (36 процентов).