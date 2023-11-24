Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:50, 24 ноября 2023Экономика

Гейтс назвал условие сокращения рабочей недели до трех дней

Билл Гейтс: мир перейдет на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Justin Tallis / Reuters

Американский предприниматель, сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) через какое-то время позволит миру сократить рабочую неделю до трех дней. Об этом он рассказал в интервью для подкаста «What Now?» на платформе Spotify, передает РБК.

Отвечая на вопрос об опасности ИИ для рабочих мест, миллиардер не назвал развитие технологий угрозой для рынка труда. По его мнению, однажды людям просто «не придется так много работать», и если нейросети помогут снизить нагрузку, то «это, вероятно, нормально».

В феврале прошлого года Гейтс указывал, что подобные чат-боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир, а ИИ упростит людям офисную работу. Бизнесмен повторял, что в отдаленном будущем человечеству действительно придется работать меньше, чем сегодня. В связи с этим сооснователь Microsoft призвал адаптировать под изменения мировую финансовую систему и налоговое законодательство.

Россияне же уверены, что тратят на рутинные процессы, которые можно было бы передать искусственному интеллекту, существенную долю рабочего времени. Самыми рутинными задачами опрошенные назвали функции, связанные с бюрократией (55 процентов) и отчетностью (36 процентов).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Один из штатов США приостановил действие закона об антироссийских санкциях. В чем причина такого решения?

      «Ростех» передал ВКС России очередную партию Су-35

      Троих российских подростков задержали за поджог электрички

      Рэпер Scally Milano рассказал о встрече с Мизулиной

      Атмосферное давление в Москве побило исторический рекорд

      МИД Финляндии усомнился в непреднамеренности повреждения Balticconnector

      Седокова снялась без бюстгальтера на новом фото

      Звезда шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

      Россиян предупредили о дефиците автозапчастей для Hyundai и KIA

      Стало известно о многомиллионной дневной зарплате Это'О в «Анжи»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости