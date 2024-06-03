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11:13, 3 июня 2024Мир

В США назвали чушью жалобы ВСУ на проблемы с танками Abrams

Американский генерал Хертлинг: жалобы ВСУ на проблемы с танками Abrams — чушь

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Жалобы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на проблемы с танками Abrams — чушь. Украинских военных раскритиковал американский генерал в отставке Марк Хертлинг в интервью телеканалу CNN.

Хертлинг отметил, что работал с этими танками на протяжении 30 лет в Европе и не наблюдал у них проблем с броней и технических неполадок.

При этом военный отметил, что эти танки были не лучшим выбором для поставок ВСУ, поскольку для их обслуживания необходимы очень высококвалифицированные специалисты, что становится проблемой.

Ранее бойцы ВСУ раскритиковали качество брони Abrams, отметив, что на данный момент ее недостаточно для защиты экипажа. Украинский военнослужащий уточнил, что Abrams рассчитаны на сражения «в стиле НАТО», когда авиация и артиллерия предварительно готовят поле боя для наступления пехоты и танков, чего нет у украинцев.

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      Семен Александров
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