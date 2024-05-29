В ВСУ раскритиковали американские танки Abrams

Бойцы ВСУ раскритиковали танки Abrams за уязвимую к российским дронам броню

Американские танки Abrams, переданные США Вооруженным силам Украины (ВСУ), уязвимы к российским дронам. Об этом заявили украинские военнослужащие в репортаже телеканала CNN.

Бойцы ВСУ раскритиковали качество брони Abrams, отметив, что на данный момент ее недостаточно для защиты экипажа.

«Реально, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда стараются его подбить», — объяснил украинский военнослужащий с позывным Джокер.

Солдат ВСУ уточнил, что Abrams рассчитаны на сражения «в стиле НАТО», когда авиация и артиллерия предварительно готовят поле боя для наступления пехоты и танков. В свою очередь, украинские военные не имеют ни авиации, ни артиллерии, добавил Джокер. «У нас есть только танк, и это проблема», — резюмировал военнослужащий.

Ранее в Киеве жаловались на западные беспилотники, оказавшиеся непригодными для ВСУ в условиях конфликта. Как сообщал замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, большинство зарубежных дронов нуждается в дополнительном тестировании и модернизации.