Сийярто допустил, что на удары оружием США Россия ответит еще сильнее

Применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по России приведет к эскалации конфликта на Украине, предупредил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он допустил, что РФ ответит на удары еще сильнее, передает ТАСС со ссылкой на венгерское агентство MTI.

«Вопрос лишь в том, будут они стрелять в ответ столько же или больше», — высказался Сийярто. Глава МИД Венгрии добавил, что обострение можно предотвратить. «Экстренный тормоз будет использован 9 июня, и нажать на него смогут европейские избиратели», — сообщил он.

Сийрято выступил с призывом к гражданам поддержать на выборах в Европейский парламент кандидатов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которая выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву.

Ранее Сийярто рассказал, что европейские политики не признают провал стратегии по Украине во избежание ответственности. По его словам, это сказывается на жизни обычных людей.