Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 3 июня 2024Мир

Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

Сийярто допустил, что на удары оружием США Россия ответит еще сильнее

Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по России приведет к эскалации конфликта на Украине, предупредил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он допустил, что РФ ответит на удары еще сильнее, передает ТАСС со ссылкой на венгерское агентство MTI.

«Вопрос лишь в том, будут они стрелять в ответ столько же или больше», — высказался Сийярто. Глава МИД Венгрии добавил, что обострение можно предотвратить. «Экстренный тормоз будет использован 9 июня, и нажать на него смогут европейские избиратели», — сообщил он.

Сийрято выступил с призывом к гражданам поддержать на выборах в Европейский парламент кандидатов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которая выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву.

Ранее Сийярто рассказал, что европейские политики не признают провал стратегии по Украине во избежание ответственности. По его словам, это сказывается на жизни обычных людей.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Экс-агент ЦРУ высказался о войне США с Россией

      Настасья Самбурская примерила бикини перед камерой

      Православный храм в российском городе забросали коктейлями Молотова

      Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

      Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

      Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

      «Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?

      В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

      США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше