Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 3 июня 2024Россия

Записавшийся в «Вагнер» из колонии россиянин вспомнил разговор с Пригожиным

Россиянин Акбулатов рассказал, что при записи в ЧВК лично говорил с Пригожиным
СюжетМятеж Пригожина
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

При записи в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» россиянин Ильдар Акбулатов лично разговаривал с ее владельцем Евгением Пригожиным и был отобран для службы, однако столкнулся с противодействием администрации колонии. Об этом сам Акбулатов рассказал порталу 116.RU.

По рассказу бывшего бойца ЧВК, благодаря тому, что он поддерживал здоровый образ жизни — бросил курить и занимался спортом — Пригожин лично одобрил его запись в «Вагнер». Он добавил, что при разговоре Пригожин честно предупредил его о возможных последствиях выбора.

«[Пригожин] спросил, за что сижу, какой срок мне дали, какие преступления совершил, почему хочу поехать. Уточнил, понимаю ли я, что могу не вернуться (...) И такой разговор был абсолютно с каждым (пожелавшим заключить контракт с ЧВК — прим. «Ленты.ру».)», — вспомнил записавшийся в штурмовики россиянин.

Материалы по теме:
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
24 августа 2023
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Что известно о катастрофе?
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета.Что известно о катастрофе?
23 августа 2023

По его словам, в первый визит рекрутеров от «Вагнера» в списки попало сразу 60 заключенных, однако администрация колонии согласилась отпустить на спецоперацию лишь половину. Как добавил Акбудатов, ему удалось попасть в компанию лишь со второго раза, когда желание отправиться в зону боевых действий изъявили уже 100 человек.

Нас посадили в автозаки, повезли на аэродром, усадили в самолет, и мы поняли, что свободны. До того момента не верили, что это правда

Ильдар Акбулатов

Ранее бывшая соратница Пригожина рассказала о тревожной обстановке в преддверии мятежа.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов впервые появился на публике в военной форме. Что означают его погоны?

      Российские морпехи испытают бронещит спецназа

      Домохозяйкам напомнили о советском способе борьбы с тараканами

      США подтвердили запрет для Украины бить по России ракетами ATACMS

      Во Франции заявили о находящихся на Украине военных республики

      В российском регионе привели в готовность силы ПВО

      Более 600 патронов и три гранаты иностранного производства нашли в тайнике в ЛНР

      Записавшийся в «Вагнер» из колонии россиянин вспомнил разговор с Пригожиным

      В российском городе шестой раз за день объявили ракетную опасность

      В Госдуме предложили сократить на час рабочую неделю для отцов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше