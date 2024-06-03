Записавшийся в «Вагнер» из колонии россиянин вспомнил разговор с Пригожиным

Россиянин Акбулатов рассказал, что при записи в ЧВК лично говорил с Пригожиным

При записи в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» россиянин Ильдар Акбулатов лично разговаривал с ее владельцем Евгением Пригожиным и был отобран для службы, однако столкнулся с противодействием администрации колонии. Об этом сам Акбулатов рассказал порталу 116.RU.

По рассказу бывшего бойца ЧВК, благодаря тому, что он поддерживал здоровый образ жизни — бросил курить и занимался спортом — Пригожин лично одобрил его запись в «Вагнер». Он добавил, что при разговоре Пригожин честно предупредил его о возможных последствиях выбора.

«[Пригожин] спросил, за что сижу, какой срок мне дали, какие преступления совершил, почему хочу поехать. Уточнил, понимаю ли я, что могу не вернуться (...) И такой разговор был абсолютно с каждым (пожелавшим заключить контракт с ЧВК — прим. «Ленты.ру».)», — вспомнил записавшийся в штурмовики россиянин.

По его словам, в первый визит рекрутеров от «Вагнера» в списки попало сразу 60 заключенных, однако администрация колонии согласилась отпустить на спецоперацию лишь половину. Как добавил Акбудатов, ему удалось попасть в компанию лишь со второго раза, когда желание отправиться в зону боевых действий изъявили уже 100 человек.

Нас посадили в автозаки, повезли на аэродром, усадили в самолет, и мы поняли, что свободны. До того момента не верили, что это правда Ильдар Акбулатов

Ранее бывшая соратница Пригожина рассказала о тревожной обстановке в преддверии мятежа.