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18:05, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Бывшая соратница Пригожина рассказала о тревожной обстановке в преддверии мятежа

Соратница Пригожина Кацман заявила, что ей было тревожно в преддверии мятежа
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна», сотрудница информационного пула основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Ксения Кацман рассказала, что обстановка накануне мятежа была напряженной. Ее слова передает NEWS.ru.

«23 июня прошлого [2023] года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: "Разминаем пальчики". Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз», — заявила бывшая соратница Пригожина.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня 2023 года. Тогда он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области.

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Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что ЧВК развернула колонны и направила сотрудников в места постоянной дислокации. После провала мятежа Пригожин и часть вагнеровцев выехали в Белоруссию.

30 июня 2023 года стало известно, что Роскомнадзор заблокировал СМИ Пригожина. В число медиа, доступ к которым ограничили на территории России, вошли РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости».

23 августа 2023 года самолет, в котором летел Пригожин, разбился в Тверской области. Вместе с ним на борту находилось еще девять человек. Никто из них не выжил. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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