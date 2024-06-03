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18:43, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» поранилась на концерте

Илана из «Уральских пельменей» нашла лезвие в своей туфле на концерте

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актриса юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Дылдина поранилась на концерте. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

«Вы прикиньте, я сейчас у себя в туфле нашла лезвие. Клянусь вам», — заявила Дылдина в видео, которое она записала в ходе концерта проекта. Актриса также продемонстрировала свою находку и небольшой порез на пальце ноги.

По словам звезды «Уральских пельменей», инцидент шокировал ее. Она также призналась, что ранее на концертах проекта не сталкивалась с подобными ситуациями.

Другая актриса шоу Ксения Корнева, в свою очередь, в комментариях под видео Дылдиной отметила, что не причастна к случившемуся. «Оно (лезвие — Прим. «Ленты.ру») могло быть и у меня в туфлях!» — написала она.

Ранее актер «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин рассказал, что после одного из выступлений у него остались шрамы. По словам артиста, он порезался, когда играл Колобка.

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      Маргарита Щигарева
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