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17:24, 4 июня 2024Спорт

Агент лучшего футболиста РПЛ гарантировал отказ клиента от перехода в «Зенит»

Агент Тюкавина Сафонов гарантировал, что футболист не перейдет в «Зенит»
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продолжении карьеры клиента. Его слова приводит Metaratings.

Он гарантировал, что форвард не перейдет в петербургский «Зенит». «Они могут нам предложить зарплату пять миллионов евро в год. В России либо "Динамо", либо нигде. Следующий клуб станет только европейским», — заявил Сафонов.

Тюкавин был признан лучшим игроком минувшего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард в 30 матчах забил 15 голов и сделал девять результативных передач. «Динамо» завоевало бронзовые медали.

В активе 21-летнего Тюкавина четыре матча в составе национальной сборной России. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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