Арестованная за пьяное вождение юмористка рассказала о борьбе с алкоголизмом

Актриса Тиффани Хэддиш заменила алкоголь сладостями и соком

Популярная американская юмористка, звезда фильма «Улетные девочки» Тиффани Хэддиш рассказала о борьбе с алкоголизмом. 44-летнюю актрису цитирует People.

По словам Хэддиш, на светских мероприятиях ей больше не хочется алкоголя. На случай, если соблазн все-таки велик, она носит с собой сладости. Кроме того, актриса научилась заменять алкоголь соком и другими напитками. «У меня с собой всегда небольшие конфеты вроде Jolly Rancher. Или я просто пью имбирный лимонад, в который добавляю немного клюквенного сока», — объяснила она.

Тиффани Хэддиш в апреле 2024 года призналась, что не пьет алкоголь уже около шести месяцев после ареста за пьяное вождение. Она рассказала, что переосмыслила жизнь и поняла, что все безумное в ее жизни происходило только из-за алкоголя.

Ранее российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала о срывах, которые происходили после ее лечения от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах. На вопрос о том, продолжает ли артистка лечение от алкоголизма, она ответила, что такого лечения просто не существует.