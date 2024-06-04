Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 4 июня 2024Мир

Байдена обвинили во втягивании США одновременно в две войны

Дотком: Байден захотел войны одновременно с Россией и Китаем при банкротстве США

Фото: Leah Millis / Reuters

Американский президент Джо Байден захотел втянуть страну в две войны одновременно - с Россией и Китаем, при том что экономика США находится на к=грани банкротства. В этом главу государства обвинил бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывшая Twitter).

Так Дотком отреагировал на открытые заявления Североатлантического альянса о размещении войск ВС США на Украине. Кроме того, предпринимателю не понравилось, что сам Байден отказался исключить вероятность присутствия американской армии на Тайване.

«Долги и обязательства США превысили все их активы. И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство», — подчеркнул эксперт.

Ранее Байден рассказал о своем прошлом на Украине, где он в качестве вице-президента провел месяц во время президентского срока Барака Обамы. По его словам, в то время в республике была очень серьезная проблема с коррупцией.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обозначил сферу ответственности Шойгу

      Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины

      Названа дата первого выхода Валиевой на лед после дисквалификации

      США обвинили в эскалации конфликта на границе Польши и Белоруссии

      В столичном парке мужчину убили на глазах у его внучек

      В администрации США отказались поддерживать санкции в отношении МУС

      Названо эффективное оружие против украинских дронов

      Байдена обвинили во втягивании США одновременно в две войны

      Байден несколько раз оговорился в интервью американскому журналу

      Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше