Дотком: Байден захотел войны одновременно с Россией и Китаем при банкротстве США

Американский президент Джо Байден захотел втянуть страну в две войны одновременно - с Россией и Китаем, при том что экономика США находится на к=грани банкротства. В этом главу государства обвинил бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывшая Twitter).

Так Дотком отреагировал на открытые заявления Североатлантического альянса о размещении войск ВС США на Украине. Кроме того, предпринимателю не понравилось, что сам Байден отказался исключить вероятность присутствия американской армии на Тайване.

«Долги и обязательства США превысили все их активы. И в этом состоянии банкротства Байден планирует войну одновременно с двумя ядерными державами? Самоубийство», — подчеркнул эксперт.

Ранее Байден рассказал о своем прошлом на Украине, где он в качестве вице-президента провел месяц во время президентского срока Барака Обамы. По его словам, в то время в республике была очень серьезная проблема с коррупцией.