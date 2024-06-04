Семья Блиновских выставила на продажу арестованное жилье

Shot: семья Блиновких ищет покупателя для арестованной квартиры в столице

Родные «королевы марафонов», российского блогера Елены Блиновской решили избавиться от столичной квартиры. При этом жилье остается под арестом, передает Telegram-канал Shot.

На продажу выставлена трехкомнатная квартира в элитном жилищном комплексе «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. Площадь объекта оставляет 88,6 квадратного метра, а собственником числится муж Блиновской Алексей. В квартире есть гостиная с обеденной зоной, две большие гардеробные и столько же ванных комнат. Лот оценивается в 69 миллионов рублей.

Вторую жилплощадь в этом комплексе семья Блиновских намерена сдавать в аренду. Владельцами 120-метровой трехкомнатной квартиры с двумя спальнями оформлены отец Блиновской и ее несовершеннолетние сыновья. Здесь выполнен дизайнерский ремонт, а интерьер выдержан в светлых тонах. За проживание предлагается платить 250 тысяч рублей ежемесячно. Вдобавок в квартире остается хозяйская мебель.

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, подала заявление о банкротстве 3 июня. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что блогерша может стать банкротом ради списания задолженностей. Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. По данным Shot, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.

Ранее стало известно, что с имущества Блиновской начали снимать аресты. По словам адвоката блогерши Натальи Сальниковой, речь идет об одном из ее счетов и квартире, на которую нашелся покупатель. Источники Shot, однако, опровергают эти сведения.