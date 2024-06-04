Джокович установил рекорд турниров «Большого шлема»

Джокович стал рекордсменом по победам в матчах на турнирах «Большого шлема»

Серб Новак Джокович установил установил рекорд турниров «Большого шлема». Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

3 июня Джокович обыграл аргентинца Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» (Открытого чемпионата Франции). Встреча завершилась со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Джокович одержал 370-ю победу на турнирах «Большого шлема» и стал рекордсменом по этому показателю среди мужчин и женщин в Открытую эру. Он обошел швейцарца Роджера Федерера, у которого было 369 побед.

37-летний серб является первой ракеткой мира. В его активе 98 побед на турнирах ATP, в том числе 24 победы на турнирах «Большого шлема», что также является рекордом.