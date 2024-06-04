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00:29, 4 июня 2024Наука и техника

Первый iPhone с Touch ID признали устаревшим

MacRumors: Apple поместила в список устаревших смартфонов iPhone 5s

Фото: Steve Helber / AP

Корпорация Apple признала устаревшим выпущенный в 2013 году iPhone 5s. На это обратило внимание издание MacRumors.

По правилам компании, продукты признаются устаревшими, если с момента прекращения их продаж проходит семь или более лет. Оказавшийся в этом списке iPhone 5s стал первым смартфоном Apple, который получил дактилоскопический сканер, встроенный в кнопку Home. Кроме того, он вышел с 64-битным чипом A7 — впервые в истории iPhone.

Также компания признала устаревшими гаджетами iPod touch шестого поколения, вышедший в конце 2015 года, и 21,5-дюймовый iMac с дисплеем Retina 4K. С момента признания устройств устаревшими магазины Apple Store и партнеры компании больше не будут предлагать обслуживание или ремонт продуктов.

Дактилоскопический сенсор Touch ID применялся во флагманских смартфонах Apple до 2017 года, когда компания представила iPhone X с биометрическим сенсором и «монобровью». Touch ID все еще используется в некоторых планшетах и линейке iPhone SE, последний из телефонов которой появился в 2022 году.

В начале апреля компания Apple добавила в список устаревших устройств смартфон iPhone 6 Plus. При этом базовую модель iPhone 6 все еще не поместили в список винтажных девайсов.

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      Андрей Ставицкий
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