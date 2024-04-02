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20:33, 2 апреля 2024Наука и техника

iPhone 6 Plus признали устаревшим

MacRumors: Apple признала iPhone 6 Plus устаревшим устройством

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom

Компания Apple добавила в список устаревших устройств смартфон iPhone 6 Plus. Об этом сообщает издание MacRumors.

Аппарат признали устаревшим по всему миру. Это означает, что сервисные центры компании и партнеры перестанут обслуживать пользователей гаджета. Обычно девайсы признают устаревшими, если с момента прекращения продажи прошло более семи лет.

Устройства iPhone 6 и 6 Plus были представлены осенью 2014 года. При этом базовая модель iPhone 6 все еще не находится в списке устаревших смартфонов, так как ее продажи завершились позже. Поставки и продажи iPhone 6 Plus прекратили в сентябре 2016 года. Программная поддержка 6 Plus завершилась еще в 2019 году. Тогда Apple выпустила для смартфона последнюю версию iOS.

Журналисты обратили внимание, что Apple также прекратила обслуживание iPhone 8 и 8 Plus, которые представили в 2017 году. Однако речь идет только о девайсах в красном цвете, выпущенных в рамках благотворительной кампании (PRODUCT)RED.

В начале марта корпорация Apple сняла с продажи MacBook Air на чипе Apple Silicon. Устройство, вышедшее в конце 2020 года, оказалось первым компьютером Apple на базе фирменного процессора.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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