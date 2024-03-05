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16:59, 5 марта 2024Наука и техника

Первый MacBook на процессоре Apple признали устаревшим

MacRumors: Apple сняла с продажи ноутбук MacBook Air на чипе M1

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Компания Apple сняла с продажи первый ноутбук на Apple Silicon. Об этом сообщает издание MacRumors.

После анонса MacBook Air на чипе M3 с сайта компании исчезла страница с MacBook Air на процессоре M1. Это означает, что девайс признали устаревшим. Устройство, вышедшее в конце 2020 года, оказалось первым компьютером Apple на базе фирменного процессора.

Также корпорация Тима Кука убрала из продажи MacBook Air с чипом M2 и 15-дюймовым дисплеем. Этот девайс был представлен в середине 2023 года.

Таким образом в настоящий момент самый доступный ноутбук от Apple — MacBook Air 13 на процессоре M2 — оценен в 999 долларов. 13-дюймовая и 15-дюймовая модели на чипе M3 доступны минимум за 1099 и 1299 долларов.

В начале февраля ретейлеры рассказали, что в 2023 году россияне резко нарастили закупки ноутбуков MacBook Air и Pro ушедшего из РФ американского бренда Apple. Доля фирменных лэптопов за этот период времени выросла в сравнении с показателем 2022-го на процентный пункт, до 6 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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