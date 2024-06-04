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12:18, 4 июня 2024Мир

Иран захотел стать наблюдателем в ЕАЭС

Иран выразил желание получить статус государства-наблюдателя в ЕАЭС

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Иран выразил желание получить статус государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, передает РИА Новости.

«Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке», — заявил Сагинтаев.

По словам вице-премьера России Алексея Оверчука, для получения этого статуса Ирану необходимо пройти через ряд процедур, однако в случае их успешного выполнения страна сможет стать наблюдателем в ЕАЭС к концу декабря 2024 года.

В 2024 году председательство в органах ЕАЭС перешло Армении. Также в организации участвуют Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Наблюдателями при организации являются Куба, Молдавия и Узбекистан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что экономика ЕАЭС в 2023 году выросла на 3,8 процента, обогнав таким образом мировые темпы роста.

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