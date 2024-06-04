На Кипре начали расследовать дело об отеле Зеленского на острове

Президент Кипра: власти расследуют, есть ли у Зеленского отель на острове

Правительство Кипра проверяет информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова. Об этом заявил президент страны Никос Христодулидис, передает ТАСС.

На данный момент никакой собственности Зеленского на Кипре не выявлено, но разбирательство пока не закончено, отметил президент.

Христодулидис также добавил, что расследование проводится совместно с партнерами из других стран.

Ранее турецкие СМИ заявили, что Зеленский приобрел отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

До этого Зеленского уличили в подготовке к эвакуации за границу. Также его обвинили в коррупции и вывозе денег за рубеж.

