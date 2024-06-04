Лавров прибыл в Конго в рамках турне по Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня прибыл в Республику Конго для проведения переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В городе Ойо завтра состоятся переговоры с руководством этой страны», — написала она. Представитель внешнеполитического ведомства опубликовала видео из аэропорта. У трапа Сергея Лаврова встретил глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо.

Африканское турне главы МИД России началось с Гвинеи, в рамках визита он встретился с министром иностранных дел страны Мори Сандан Куйяте. Политики обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество двух государства. До этого Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.

Это шестое турне Лаврова по Африке за последние два года.