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03:13, 4 июня 2024Мир

Лавров прибыл в Конго

Лавров прибыл в Конго в рамках турне по Африке

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня прибыл в Республику Конго для проведения переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В городе Ойо завтра состоятся переговоры с руководством этой страны», — написала она. Представитель внешнеполитического ведомства опубликовала видео из аэропорта. У трапа Сергея Лаврова встретил глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо.

Африканское турне главы МИД России началось с Гвинеи, в рамках визита он встретился с министром иностранных дел страны Мори Сандан Куйяте. Политики обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество двух государства. До этого Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.

Это шестое турне Лаврова по Африке за последние два года.

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      Марина Совина
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