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17:18, 4 июня 2024Бывший СССР

МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

Замглавы МИД России Галузин: миссия ЕС в Армении шпионит против Москвы

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Миссия Евросоюза (ЕС) в Армении шпионит против Москвы, Баку и Тегерана. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

По его словам, многие риски, с которыми столкнулся Ереван, можно было бы купировать. Галузин уточнил, что для этого армянским властям следовало в 2022 году согласиться на предложения по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о реализации комплекса мер для стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном.

«К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России под прикрытием "мониторинга"», — добавил представитель внешнеполитического ведомства России.

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Галузин отметил, что предложение ОДКБ включало серьезные инициативы по военно-технической помощи, направлению мониторинговой миссии и содействию в обучении пограничных войск.

29 мая стало известно о встрече министра обороны Армении Сурена Папикяна с председателем Военного комитета Евросоюза генералом Робертом Бриггером. В ее рамках стороны обсудили вопросы сотрудничества Еревана и ЕС в сфере обороны.

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      Екатерина Грищенко
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