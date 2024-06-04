МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

Замглавы МИД России Галузин: миссия ЕС в Армении шпионит против Москвы

Миссия Евросоюза (ЕС) в Армении шпионит против Москвы, Баку и Тегерана. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

По его словам, многие риски, с которыми столкнулся Ереван, можно было бы купировать. Галузин уточнил, что для этого армянским властям следовало в 2022 году согласиться на предложения по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о реализации комплекса мер для стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном.

«К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России под прикрытием "мониторинга"», — добавил представитель внешнеполитического ведомства России.

Галузин отметил, что предложение ОДКБ включало серьезные инициативы по военно-технической помощи, направлению мониторинговой миссии и содействию в обучении пограничных войск.

29 мая стало известно о встрече министра обороны Армении Сурена Папикяна с председателем Военного комитета Евросоюза генералом Робертом Бриггером. В ее рамках стороны обсудили вопросы сотрудничества Еревана и ЕС в сфере обороны.

