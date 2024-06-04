Применение российской «Мальвы» показали на видео

Применение российской колесной самоходки 2С43 «Мальва» впервые показали на видео

Применение российского самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» впервые показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Армия Ведлер».

На ролике показана работа расчета «Мальвы», который ведет огонь. Отмечается, что артиллеристы выполняют задачи по поражению противника в Харьковской области.

«Мальва» предназначена для нанесения ударов по командным пунктам, укреплениям и технике противника. Машина создана на четырехосном колесном шасси БАЗ-6610-027 «Вощина» с дизельным двигателем мощностью 470 лошадиных сил. «Мальва» может проехать без дозаправки до 1100 километров по дорогам общего пользования. Установка получила нарезную гаубицу 2А64 калибра 152 миллиметра.

Ранее появились первые фотографии «Мальвы» в зоне проведения специальной военной операции.

В октябре 2023 года «Ростех» сообщил о передаче Минобороны первой партии САО «Мальва». Установка отличается мобильностью и способностью автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов.