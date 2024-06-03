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01:13, 3 июня 2024Бывший СССР

Новые российские самоходки заметили в зоне СВО

В зоне СВО появились новые российские самоходки 2С43 «Мальва»

Фото: РИА Новости

Новые российские самоходки 2С43 «Мальва» были замечены в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на харьковском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Артиллерия».

Отмечается, что максимальная скорость появившихся в зоне боевых действий машин — до 80 километров в час, а запас хода по топливу достигает тысячу километров. В качестве ходовой платформы на самоходках используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автозавода. На нее установили двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 лошадиных сил.

В августе 2023 года Минобороны подписало контракт с Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) «Буревестник» на поставку самоходных гаубиц на колесном шасси 2С43 «Мальва», модернизированных минометных комплексов 2С12А на шасси автомобиля «Урал-43206», минометов 2Б11 на колесном ходу и минометов 2Б24 калибра 82 миллиметра.

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      Марина Совина
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