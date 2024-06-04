Раскрыт заработок мошеннических кол-центров на Украине

Кузнецов: кол-центры на Украине зарабатывают около $3 тысяч в месяц

Каждый мошеннический кол-центр на Украине может зарабатывать около трех тысяч долларов в месяц. Об этом заявил в интервью «Известиям» зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, на Украине сосредоточено основное количество кол-центров, занимающихся мошенничеством. «И прежде всего в городе Днепр, или, как по-старому называли, в Днепропетровске», — уточнил он.

По данным «Сбера», за последний год их число уменьшилось примерно в 2,5 раза, и сейчас против россиян работает порядка 350-400 мошеннических кол-центров.

Кузнецов также рассказал, что при этом уровень их технической оснащенности и масштабы проникновения сильно увеличились, в подобных компаниях работают несколько сотен тысяч человек.

В мае прошлого года сообщалось, что украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в мошеннические кол-центры, с помощью которых вымогают деньги у граждан России и стран СНГ. Большинство таких центров базируется в Днепропетровске и Запорожье. Их основными задачами являются обзвон клиентов, сбор информации по разговору, выявление потребностей и сопровождение клиента на всех этапах.